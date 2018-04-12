Ещё
Считайте, что Головин — в «Арсенале»! Как ЦСКА устраивает смотрины своим игрокам
Далее:
Читайте также:
Ещё

Считайте, что Головин — в «Арсенале»! Как ЦСКА устраивает смотрины своим игрокам 

SovSport.Ru 1 час назад
Фото: SovSport.Ru
После крупного поражения ЦСКА в первом матче 1/4 финала Лиги Европы от «Арсенала» в Лондоне, главной интригой ответного матча становится не результат, а будущее полузащитника армейцев Александра Головина, которого активно пристраивают именно в команду Арсена Венгера.
В первой встрече он уже забил великолепный гол со штрафного и вообще провел отличный матч, несмотря на недееспособность своей команды. Если Александру удастся блеснуть и в ответном поединке, «Арсенал» наверняка исполнит свое давнее желание — заберет себе очередного российского футболиста, выложив за него кругленькую сумму.
Если вы думаете, что матч против «Арсенала» можно назвать «смотринами» для Головина лишь с большой натяжкой и СМИ просто спекулируют на этом, читайте дальше — мы вас переубедим. Более того, после этой статистики можно говорить, что Головин уже одной в «Арсенале». Вот почему…
За свою российскую историю московский ЦСКА продал сразу пять футболистов в сильные европейские клубы после того, как встречался с ними или с командами из этого же города. Вот они:
Сейду Думбия в «Рому»
Один из лучших бомбардиров в истории московского ЦСКА — ивуарийский нападающий Сейду Думбия. В 150 матчах он забил 95 голов и отдал 36 результативных передач. Не удивительно, что своей игрой он привлек внимание многих европейских клубов. Но не у всех была возможность просмотреть его в деле в очном поединке.
Такая возможность в сезоне-2014/15 выпала итальянской «Роме». В двух встречах Лиги чемпионов, в которых Думбия выходил на поле против римского клуба, он не отличился ни одним результативным действием. Однако это не переубедило итальянских скаутов. Уже в январе римляне заплатили ЦСКА 14,4 млн евро и… ошиблись. В Риме Сейду так и не заиграл. «Рома» вынуждена была отправлять его в многочисленные аренды, в том числе и обратно в ЦСКА. В итоге футболист перешел в португальский «Спортинг» за 3 млн евро.
Юрий Жирков в «Челси»
В сезоне-2004/05 молодой Юрий Жирков только начинал играть в основном составе московского ЦСКА. Одним из соперников армейцев в Лиге чемпионов стал лондонский «Челси», которому красно-синие проиграли обе встречи, не забив ни одного мяча. Не удивительно, что у Юрия не было ни одного результативного действия.
«Смотринами» тот матч можно назвать условно, ведь в «Челси» футболист оказался гораздо позже, уже в качестве обладателя Кубка УЕФА и бронзового призера Евро-2008 со сборной России. Именно чемпионат Европы по футболу и сыграл свою ключевую роль в судьбе Юрия. «Челси» согласился заплатить за него 21 млн евро, сделав Юрия самым дорогим россиянином, когда-либо проданным в Европу. Правда, «аристократы» тоже прогадали — Юрий так и не смог стать игроком основы, вскоре вернувшись в Россию — в махачкалинский «Анжи».
Ивица Олич в «Гамбург»
Еще один бомбардир, который уехал из ЦСКА в сильный европейский чемпионат — хорватский нападающий Ивица Олич. В сезоне 2006/07 он был основной ударной силой армейцев в Лиге чемпионов, где в на групповом этапе одним из соперников красно-синих стал немецкий «Гамбург». Олич стал автором одного из голов в ворота немцев в ответном матче, который ЦСКА, правда, проиграл со счетом 2:3.
Однако хорватский нападающий произвел на соперников такое впечатление, что ближайшей зимой они приобрели его за смешную по нынешним меркам сумму в 2 млн евро. Покупка стала удачной. В составе «Гамбурга» Олич провел 143 игры, в которых забил 51 гол и отдал 20 результативных передач, поднявшись в цене до 12 млн евро. Своей игрой он заслужил внимание сильнейшего клуба Германии, мюнхенской «Баварии», в которой вскоре и оказался.
Иржи Ярошик в «Челси»
Все тот же сезон-2004/05, в котором лондонский «Челси» впервые столкнулся с Юрием Жирковым. Молодого россиянина тогда скауты английской команды не заприметили. зато их взгляды были прикованы к другому полузащитнику армейцев — футболисту сборной Чехии Иржи Ярошику. Он принял участие в одном матче против англичан и произвел неизгладимое впечатление.
2005 год Ярошик начинал уже в статусе футболиста английского клуба. «Челси» согласился заплатить за него рекордную для России того времени сумму в 12 млн евро. В свое время ЦСКА покупал игрока за 3 млн евро. В «Челси», правда, у Ярошика не сложилось. Всего через полгода он был отдан в аренду, а через полтора года после своего перехода — сменил команду на постоянной основе, уйдя в шотландский «Селтик» за 3,5 млн евро. В 2008 году Иржи вернулся в Россию — права на него у «кельтов» выкупили самарские «Крылья Советов» всего за 1 млн евро.
Сергей Семак в «ПСЖ»
Лучшие смотрины в игре со своим будущим клубом получились у Сергея Семака, который все в том же сезоне-2004/05 играл в составе ЦСКА в Лиге чемпионов. Звездный час нынешнего тренера «Уфы» пришелся на два матча против французского «ПСЖ». В первой встрече, которую ЦСКА в Москве выиграл со счетом 2:0 Сергей Богданович записал на свой счет гол и результативную передачу, а во втором матче во Франции, где парижане проиграли со счетом 1:3, Семак забил все три мяча.
Изначально «ПСЖ» не был заинтересован в футболисте, но пропустить игрока, который забивает в твои ворота четыре гола и организует пятый, сложно. Прельщала и невысокая стоимость российских футболистов на рынке в то время. Капитана ЦСКА французы купили всего за 2,5 млн евро. За целый год в «ПСЖ» Семак, которого выпускали на поле, забил меньше, чем в играх ЦСКА против парижан. Не удивительно, что его продали обратно в Россию уже следующей же зимой 2006 года. Купила Сергея «Москва» — за 3 млн евро.
Головин в «Арсенал»
В очном поединке против «Арсенала» Александр Головин уже сделал больше, чем это удалось Ярошику, Жиркову и Думбия в играх против «Челси» и «Ромы». Учитывая, что «Арсенал» и раньше проявлял интерес к российскому полузащитнику, можно быть уверенными, что англичане досконально изучили его статистику в этой игре и не моги не остаться довольными. Александру осталось лишь закрепить успех и готовиться к летнему трансферу.
Как будет развиваться дальнейшая карьера Головина?
SovSport.Ru: последние новости
Сверху видно все: за кого болеют в космосе? «Реал Мадрид» — «Ювентус». Прогноз Константина Генича «В «Спартаке» Головина признали неперспективным»
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Знарок лишился поста9
Британцев пугают российскими фанатками31
Сборная РФ установила новый антирекорд223
Распустить сборную РФ по футболу151
Липницкая опубликовала откровенное фото91
Новости партнеров
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение