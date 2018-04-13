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Тренер ЦСКА: в матче с «Арсеналом» нам не повезло больше, чем «Ювентусу»
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Тренер ЦСКА: в матче с «Арсеналом» нам не повезло больше, чем «Ювентусу» 

Газета.Ru 21 минуту назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат ответного матча четвертьфинала Лиги Европы с лондонским «Арсеналом» (2:2). Об этом сообщает ТАСС.
"На протяжении 75 минут мы очень хорошо смотрелись, по делу выигрывали. Мы могли совершить камбэк, как ранее на неделе это сделала «Рома» и чуть не сделал «Ювентус», которому немного не повезло. Нам не повезло еще больше.
Пытались взвинтить темп за счет замен, но, к сожалению, не получилось", — заявил Гончаренко.
Ранее главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал игру московского ЦСКА в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы.
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