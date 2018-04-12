Ветераны вольной борьбы из Дагестана — лучшие на международном турнире в Калининграде

Пять медалей завоевали спортсмены-ветераны из Дагестана международном турнире в Калининграде, который проводится в память об основателе борьбы в регионе Василия Батечко.

19-й по счету турнир собрал свыше 100 участников со многих регионов России. Дагестан на соревнования представляли 5 спортсменов, которые в итоге поднялись на пьедестал.

Золотые медали завоевали Нариман Сулейманов (62 кг, Левашинский район), Кариб Ашуралиев (69 кг, Ахтынский район). Серебряные медали в активе Магомеда Бадрудинова (85 кг, Кизилюрт) и Эрелара Фезулаева (85 кг, Карабудахкентский район).

Бронзовой медалью довольствовался Расул Амиралиев (62 кг, Казбековский район).