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Ветераны вольной борьбы из Дагестана — лучшие на международном турнире в Калининграде
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Ветераны вольной борьбы из Дагестана — лучшие на международном турнире в Калининграде 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Пять медалей завоевали спортсмены-ветераны из Дагестана международном турнире в Калининграде, который проводится в память об основателе борьбы в регионе Василия Батечко.
19-й по счету турнир собрал свыше 100 участников со многих регионов России. Дагестан на соревнования представляли 5 спортсменов, которые в итоге поднялись на пьедестал.
Золотые медали завоевали Нариман Сулейманов (62 кг, Левашинский район), Кариб Ашуралиев (69 кг, Ахтынский район). Серебряные медали в активе Магомеда Бадрудинова (85 кг, Кизилюрт) и Эрелара Фезулаева (85 кг, Карабудахкентский район).
Бронзовой медалью довольствовался Расул Амиралиев (62 кг, Казбековский район).
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