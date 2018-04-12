Любителей спортивного ориентирования ждет в Савелках «Весенняя тропа»

В субботу, 14 апреля, в лесопарковой зоне 5-го микрорайона Зеленограда состоятся окружные соревнования по спортивному ориентированию «Весенняя тропа». К участию приглашаются взрослые, школьники, а также семьи с детьми. Вид соревнований — «Выбор». Участникам предстоит пройти бегом дистанцию в 3,5 км и посетить наибольшее количество обозначенных на карте контрольных пунктов, делая отметки компостером.

Соревнования начнутся в 11.00, место старта находится в ста метрах от автобусной остановки «Музыкальная школа» на улице Юности, за зданием детской музыкальной школы. Для участия нужна предварительная заявка по телефону 8 (903) 117-40-85. Подать ее можно до 22.00 12 апреля.