Экс-глава NFL Лайуики стал президентом будущего клуба НХЛ из Сиэтла

Бывший глава Национальной футбольной лиги (NFL) по американскому футболу Тод Лайуики стал президентом нового клуба НХЛ из Сиэтла, который в скором времени пополнит состав лиги, сообщается на официальном сайте лиги.

Сиэтл официально подал заявку на участие в НХЛ в феврале этого года, а в марте была проведена пробная продажа абонементов на команду, и в общей сложности за будущие абонементы заплатили 25 тысяч человек.

Лайуики покинул руководящий пост в NFL в марте, а до работы в американском футболе был президентом клуба НХЛ «Тампа Бэй Лайтнинг».