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Экс-глава NFL Лайуики стал президентом будущего клуба НХЛ из Сиэтла
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Экс-глава NFL Лайуики стал президентом будущего клуба НХЛ из Сиэтла 

Р-Спорт 1 час назад
Бывший глава Национальной футбольной лиги (NFL) по американскому футболу Тод Лайуики стал президентом нового клуба НХЛ из Сиэтла, который в скором времени пополнит состав лиги, сообщается на официальном сайте лиги.
Сиэтл официально подал заявку на участие в НХЛ в феврале этого года, а в марте была проведена пробная продажа абонементов на команду, и в общей сложности за будущие абонементы заплатили 25 тысяч человек.
Лайуики покинул руководящий пост в NFL в марте, а до работы в американском футболе был президентом клуба НХЛ «Тампа Бэй Лайтнинг».
Ранее комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что вступление в лигу команде из Сиэтла обойдется в 650 миллионов долларов. Клуб из штата Вашингтон сможет начать выступать в НХЛ не раньше сезона-2020/21.
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