Форвард «Ливерпуля» Салах установил рекорд чемпионата Англии

За прошедший месяц форвард забил шесть мячей. Всего в первенстве страны на счету Салаха 29 голов.

Для египетского футболиста это третья награда в нынешнем сезоне, что является рекордом английской Премьер-лиги.

Ранее Салах попал в сферу интересов французского «Пари Сен-Жермен».