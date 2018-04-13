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Форвард «Ливерпуля» Салах установил рекорд чемпионата Англии
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Форвард «Ливерпуля» Салах установил рекорд чемпионата Англии 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах признан лучшим игроком чемпионата Англии в марте, сообщает "Советский спорт".
За прошедший месяц форвард забил шесть мячей. Всего в первенстве страны на счету Салаха 29 голов.
Для египетского футболиста это третья награда в нынешнем сезоне, что является рекордом английской Премьер-лиги.
Также на награду претендовали нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мина, форвард "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку, полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва, нападающий «Эвертона» Дженк Тосун и футболист «Бернли» Крис Вуд.
Ранее Салах попал в сферу интересов французского «Пари Сен-Жермен».
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