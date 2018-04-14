Салах побил рекорд Дрогба в чемпионате Англии

Полузащитник «Ливерпуля» Мохаммед Салах стал первым африканцем, забившим 30 мячей в чемпионате Англии. Об этом сообщает «Советский спорт».

Египтянин отличился в победном матче с «Борнмутом» (3:0). Этот гол стал для него 30-м в 32-х матчах в нынешнем сезоне.

Салах превзошел рекорд бывшего форварда лондонского «Челси» Дилье Дрогба, у которого было 29 мячей.

На данный момент 25-летний футболист является лучшим бомбардиром английского первенства, опережая нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Харри Кейна на пять мячей.

У «Ливерпуля» осталось еще четыре поединка в нынешнем сезоне.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» разгромил «Борнмут» в матче 34-го тура.