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Салах побил рекорд Дрогба в чемпионате Англии
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Салах побил рекорд Дрогба в чемпионате Англии 

Газета.Ru 17 минут назад
Фото: Газета.Ru
Полузащитник «Ливерпуля» Мохаммед Салах стал первым африканцем, забившим 30 мячей в чемпионате Англии. Об этом сообщает «Советский спорт».
Египтянин отличился в победном матче с «Борнмутом» (3:0). Этот гол стал для него 30-м в 32-х матчах в нынешнем сезоне.
Салах превзошел рекорд бывшего форварда лондонского «Челси» Дилье Дрогба, у которого было 29 мячей.
На данный момент 25-летний футболист является лучшим бомбардиром английского первенства, опережая нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Харри Кейна на пять мячей.
У «Ливерпуля» осталось еще четыре поединка в нынешнем сезоне.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» разгромил «Борнмут» в матче 34-го тура.
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