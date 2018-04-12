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«В „Спартаке“ Головина признали неперспективным»
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«В „Спартаке“ Головина признали неперспективным» 

SovSport.Ru 1 час назад
Фото: SovSport.Ru
О восходящей звезде российского и европейского футбола рассказывают его первые тренеры в Новокузнецке, откуда Александр Головин в 2012 году перебрался в армейскую молодежку.
Александр ПЛЯСУНОВ, тренировал Головина в ДЮСШ (Калтан)
«ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ? ИСКЛЮЧЕНО!»
Евгений Ловчев: Смотринами для Головина станет ЧМ, а не матч с «Арсеналом»
— Полузащитник ЦСКА — ваш самый знаменитый воспитанник. Как часто видитесь? — Саша регулярно бывает на родине. И летом, и зимой. Мы на связи. Последний раз виделись в декабре. В городе проходил второй детский турнир на призы Александра Головина. Он сам выделяет средства на подарки: медали, кубки, индивидуальные призы.
Саша приехал, наградил ребят, раздал автографы, сфотографировался со всеми желающими. Он нигде и никогда не выпячивает свою звездность. Хотя, для местных мальчишек — идол. Подарил школе два комплекта формы, закупает мячи. Саша очень щедрый, денег на такие вещи не жалеет.
— Не боитесь, что звездная болезнь со временем проявится? — Исключено. У Саши ее в принципе не может быть. Являясь одним из лидеров ЦСКА, он не забывает своих друзей-одногодок, с кем начинал заниматься в Калтане. Когда ребята приезжают в Москву, всегда зовет их к себе в гости на съемную квартиру.
— Головин уже летом может уехать в зарубежный чемпионат. С вами он это обсуждал? — Разговоры идут с 2016-го. Мечта у него как тогда была, так и остается. Ничего не изменилось. Конкретными планами Саша со мной не делился, но о Европе он, конечно, думает. Хотел бы там оказаться со временем.
— Два матча с «Арсеналом» станут для Головина хорошей рекламой? — Сложно сказать. Но, зная его характер, он будет стараться изо всех сил. Тем более что вариант с переходом в «Арсенал» вроде бы действительно обсуждался.
«ОТЕЦ ПРИВЕЛ САШУ МАЛЕНЬКОГО, ХУДЕНЬКОГО»
— Согласны, что Головин прогрессирует не по дням, а по часам? — Ну, я бы не говорил о геометрической прогрессии. Саша, конечно, прибавляет. Но не хотел бы перехваливать. Мы как-то обсуждали его игру с Леонидом Викторовичем Слуцким и сошлись во мнении, что Саша только-только начинает раскрывать свой потенциал. Запас там еще огромный!
— В детские годы он резко выделялся на фоне остальных? — Да. У нас провинциальная, комплексная ДЮСШ. С отцом Саши мы старые друзья детства, он его привел к нам, маленького, худенького. Но сразу было видно, что ребенок одаренный от природы. Прекрасно двигался, координация хорошая, в 6 лет он работал с мячом невероятно, пробовал тогда и левой, и правой бить по воротам.
Футбольные данные заложены у него от природы. Окреп Саша уже в школе олимпийского резерва Новокузнецка. Все качества, которые выделяют его сейчас в ЦСКА, раскрылись именно тогда.
— Правда, что он был на просмотре в «Спартаке»? — Правда. Отец возил его туда в 12 лет. Но в «Спартаке» Сашу почему-то признали неперспективным. Зато потом он поехал на первенство России со сборной Сибири, его сразу там и приметили. Это заслуга училища олимпийского резерва и лично Васютина Сергея Николаевича.
Сергей ВАСЮТИН, тренировал Головина в Училище олимпийского резерва (Новокузнецк)
«ПЕРВОЕ ПРОЗВИЩЕ — ЦЫПЛЕНОК»
Купите его немедленно! Головин показал, зачем он нужен «Арсеналу»
— Можете вспомнить, как проходило становление Головина под вашим руководством? — Саша попал ко мне восьмиклассником. Порекомендовал его один из «заринцев» — Виталий Ожегов. Он приметил талантливого мальчишку в «Калтане»… Саша был щупленький, но это не смущало. Сейчас мода на физически крепких игроков, футбол сам тоже атлетичный, особенно английский. Но мне всегда больше импонировали техничные ребята, с нестандартным мышлением.
Наша команда была собрана из одиннадцати городов Кузбасса, и в каждом городе был разный футбол. Такие, как Саша Головин — это самородки. В новокузнецких футбольных школах с 6 лет закладывается определенная программа: как нужно обороняться, отдавать передачи и так далее. Из-за этого внутреннее чутье игры и мяча с ранних лет подавляется. В свое время, в 80-х, на семинаре у нас выступал Лев Яшин, так вот он сказал, что ребята у нас неплохие, но все серые, отличить игру одного от другого тяжело.
На этой волне Саша Головин выделялся, он не был физически крепким парнем. Первое прозвище у него было «цыпленок». Главные его качества — техника работы с мячом, он много играл в мини-футбол, как Олег Шатов, и он старался делать необыкновенные передачи. Это его конек — игра на третьего. Ну и, конечно, азарт: он с огромным удовольствием делал любые упражнения.
— Адаптация в новой среде проходила для него легко? — Я бы не сказал. Он семейный мальчик. Когда он оторвался от родителей, ему было непросто. Некоторые ребята находились по две недели вне дома. У Саши в определенное время возникло желание убежать к родителям… Потом привык. Всегда поражало его трудолюбие: после двух тренировок он с ребятами собирался на площадке и чеканил мяч, отрабатывал удары, причем с обеих ног. Кстати, суперголом «Арсеналу» он доказал, что те самые сверхурочные тренировки для него не прошли даром.
«НА СТОЛИЧНЫЕ ПРЕЛЕСТИ НЕ ОТВЛЕКАЕТСЯ»
— Как его позвали в ЦСКА? — Приехали скауты, посмотрели, и не раздумывая позвали в Москву. Он долго не перерезал пуповину с нашим футбольным отделением. Приходилось звонить в ЦСКА и просить, чтобы его отпускали иногда, потому что Саша скучал и по родным, и по ребятам. Адаптация к Москве шла у него не так быстро, как, может быть, ему хотелось бы. Он живет футболом и на прелести столичной жизни не отвлекается.
— Матчи с «Арсеналом» могут стать для него судьбоносными? — Это действительно смотрины. Арсен Венгер — один из самых опытных тренеров в Европе. Стиль его работы — раскрывать таланты. Футбол, в который играет «Арсенал», Сане очень нравится. Мы как-то общались с ним на эту тему, среди всех английских клубов он выделял именно «канониров».
В первой встрече в Лондоне он показал себя универсальным игроком. Время узких специализаций проходит в современном футболе. Сейчас защитники активно принимают участие в голевых атаках. Накануне проиграла «Барселона», там даже Лионель Месси оборонялся. Сейчас главное — хороший удар. Так вот у Сани он поставлен с обеих ног.
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