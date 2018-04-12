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Перцовый баллончик в глаза и удары по голове. Казанские подростки сняли на видео издевательства над инвалидом с тростью
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Перцовый баллончик в глаза и удары по голове. Казанские подростки сняли на видео издевательства над инвалидом с тростью 

360tv.ru 1 час назад
В Казани подростки прыснули из газового баллончика в лицо инвалиду, а затем жестоко избили его. Видео с места происшествия опубликовал «360».
Судя по голосу за кадром, происходящее снимала на камеру сверстница молодых хулиганов. Какими мотивами они руководствовались при избиении беспомощного человека, неизвестно.
В начале ролика подростки переговаривались между собой, после чего решили подойти к нему. Они начали задавать непонятные вопросы и вести беседу с целью завязывания конфликта, при этом один из них демонстративно курил.
Внезапно молодые люди потребовали у инвалида денег. «Мелочь есть, а если найдем?!», — пригрозили они. Мужчина ответил, что у него нет денег, после чего один из его обидчиков достал газовый баллончик и прыснул ему жидкостью в лицо.
Потерпевший сжал лицо левой рукой. На кадрах видно, что он испытывал сильное жжение, в этот момент юноша приблизился к нему и ударил кулаком в живот, после чего второй нанес удар ногой.
Хулиганы ушли, насмехаясь над избитым.
Ранее толпа подростков избила двух мужчин в Лесном городке Одинцовского района. Пострадавшие попали в больницу.
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