РФПЛ представит новый логотип в течение месяца

Российская футбольная премьер-лига представит новый логотип в течение месяца, сказал RNS директор РФПЛ по стратегии, развитию и социальным проектам Евгений Савин

«Где-то в течение месяца мы предоставим новый логотип», — сказал он RNS в кулуарах спортивного форума Marspo.

Он подтвердил, что следующий сезон лига начнет с новым логотипом.

«Да, планируется, что новый сезон мы начнем с другим логотипом», — сказал Савин.

Он отказался называть стоимость ребрендинга, сказав, что цифра невысокая.

«Ребрендинг стоил настолько мало, что цифру называть не имеет смысла», — отметил он.

В июле 2017 года коммерческий директор РФПЛ Павел Суворов [говорил] (https://rns.online/sports-economy/Dizainer-Olimpiadi-v-Sochi-zaimetsya-rebrendingom-RFPL-2017-07-18/) RNS, что ребрендинг Российской футбольной премьер-лиги будет проводить компания Graphit, входящая в Leo Burnett Group.

Компания Graphit привлекалась к подготовке зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. Graphit готовила дизайн олимпийских медалей, оформляла спортивные объекты в Сочи, а также создавала концепцию олимпийского огня.

Ребрендинг заложен в стратегию развития РФПЛ до 2020 года. Сама стратегия разработана Deloitte и представлена в 2015 году.