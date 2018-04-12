Ещё
РФПЛ представит новый логотип в течение месяца
Далее:
Читайте также:
Ещё

РФПЛ представит новый логотип в течение месяца 

Rambler News Service 1 час назад
Российская футбольная премьер-лига представит новый логотип в течение месяца, сказал RNS директор РФПЛ по стратегии, развитию и социальным проектам Евгений Савин.
«Где-то в течение месяца мы предоставим новый логотип», — сказал он RNS в кулуарах спортивного форума Marspo.
Он подтвердил, что следующий сезон лига начнет с новым логотипом.
«Да, планируется, что новый сезон мы начнем с другим логотипом», — сказал Савин.
Он отказался называть стоимость ребрендинга, сказав, что цифра невысокая.
«Ребрендинг стоил настолько мало, что цифру называть не имеет смысла», — отметил он.
В июле 2017 года коммерческий директор РФПЛ Павел Суворов [говорил] (https://rns.online/sports-economy/Dizainer-Olimpiadi-v-Sochi-zaimetsya-rebrendingom-RFPL-2017-07-18/) RNS, что ребрендинг Российской футбольной премьер-лиги будет проводить компания Graphit, входящая в Leo Burnett Group.
Компания Graphit привлекалась к подготовке зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. Graphit готовила дизайн олимпийских медалей, оформляла спортивные объекты в Сочи, а также создавала концепцию олимпийского огня.
Ребрендинг заложен в стратегию развития РФПЛ до 2020 года. Сама стратегия разработана Deloitte и представлена в 2015 году.
Rambler News Service: последние новости
В Ростове-на-Дону закроют ярмарку на время проведения матчей ЧМ-2018 Места трансляций матчей ЧМ-2018 в Москве защитят от грузовиков бетонными блоками В Нижнем Новгороде закроют торговый центр на время ЧМ-2018 в целях безопасности
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Липницкая опубликовала откровенное фото78
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании191
«Реал» сейчас будут ненавидеть9
Бессеберг скрыл 65 допинговых дел в России
В WADA заявили о взятке России74
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение