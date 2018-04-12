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Закон о нарушениях антимонопольного законодательства на ЧМ-2018 по футболу принят Госдумой
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Закон о нарушениях антимонопольного законодательства на ЧМ-2018 по футболу принят Госдумой 

Агентство «Москва» 1 час назад
Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания приняли в третьем, окончательном, чтении закон о порядке рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 г. в России.
Документом предлагается внести изменения в законодательство, предусматривающие исключение действий по недобросовестной конкуренции из числа нарушений антимонопольного законодательства, при совершении которых выдается предупреждение. Таким образом, такие действия повлекут за собой возбуждение дел об административных правонарушениях.
Предусматривается, что предлагаемый порядок будет применяться до 15 августа 2018 г. Закон подготовлен с учетом правоприменительной практики пресечения ФАС нарушений антимонопольного законодательства во время проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 г.
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