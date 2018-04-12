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Шансы футбольного ЦСКА в Лиге Европы не слишком высоки
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Шансы футбольного ЦСКА в Лиге Европы не слишком высоки 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Накануне ответных четвертьфинальных матчей футбольной Лиги Европы эксперты сходятся в мнении, что московскому ЦСКА вряд ли удастся одержать общую победу над лондонским «Арсеналом» после гостевого поражения 1:4. И даже на реванш на своем поле армейцы вряд ли могут рассчитывать.
"ЦСКА постарался сыграть смело в Лондоне, — сказал экс-футболист сборной России Егор Титов. — Он создавал моменты и в первом тайме, и во втором. Тренер лондонцев Арсен Венгер отметил, что против «Арсенала» в такой манере редко играют на его поле. Но оборона армейцев сыграла очень неудачно".
"В ответной игре хочется, чтобы ЦСКА принес в копилку России какие-то очки. Это было бы кстати. ЦСКА и так уже далеко прошел, прыгнул выше головы, наверное, обыграв «Лион» в гостях. Но с «Арсеналом» на равных играть тяжело. Думаю, гости не будут лезть вперед, чтоб не нарваться на контратаку. И я в этом матче просто поставлю на ничью", — сказал эксперт.
Такой же прогноз сделал экс-футболист английского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко: «Мой прогноз таков: ставлю на ничью, на 1:1. Мне кажется, что „Арсенал“ сейчас в хорошей форме, набрал хорошие обороты. Счет 4:1 — это все же большой задел и ЦСКА будет очень трудно».
При этом Павлюченко говорит, что у ЦСКА есть шансы отыграть три мяча: «Почему бы и нет? ЦСКА играет дома, полный стадион. Болельщики погонят команду вперед, и игроки ЦСКА понимают, что нужно забивать именно три мяча, чтобы пройти дальше. В футболе все случается. Другое дело, что играть, имея за спиной победу 4:1 гораздо легче».
"Разница между российскими клубами и клубами английскими, к сожалению, достаточно велика, если говорить о еврокубковых противостояниях, — цитирует сайт «Рейтинг Букмекеров» комментатора Илью Казакова. — И тот же ЦСКА, который стабильно является одним из лучших в нашей стране, не может выиграть у англичан в последних матчах".
"В этой встрече после разгромного поражения ЦСКА все равно будет рисковать — ничего другого не остается, и три мяча в совокупности выглядят вполне вероятным исходом. И все же, я думаю, лондонцы выиграют в один мяч. 2:1 — наиболее вероятно", — заключил журналист.
"Кто видел первый матч, помнит, что ЦСКА играл в открытый футбол, — сказал экс-игрок "Спартака" Максим Калиниченко. — «Арсенал» имел очень много возможностей для того, чтобы забить и забил четыре гола. А пропустили лондонцы один со штрафного и выглядели на голову сильнее".
"Не думаю, что что-то изменится в Москве. ЦСКА будет играть в открытый футбол, бежать вперед, пытаясь отыграться. Все проблемы в обороне у армейцев остались, а у лондонцев осталась та же самая отличная линия атаки и очень хороший и комбинационный футбол. Так что я поставлю в этой паре на победу «Арсенала», — сказал бывший футболист.
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