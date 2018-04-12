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В Башкирии открылась высшая школа тренеров по хоккею имени Сергея Михалева
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В Башкирии открылась высшая школа тренеров по хоккею имени Сергея Михалева 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: Экспресс-газета
В Уфе открылась высшая школа тренеров по хоккею с шайбой. Ей было решено присвоить имя легендарного тренера Сергея Михалева, трагически погибшего в ДТП три года назад, сообщил президент Объединенной федерации хоккея Башкирии Вадим Кашапов, передает mkset.ru.
«Наставников у нас много, но не всегда их уровень соответствует занимаемым должностям. Хотя во многих районах республики тренеры работают благодаря своему энтузиазму, не имея серьезного заработка, но мы должны обеспечить их дополнительной квалификацией», — сказал Кашапов в ходе пресс-конференции.
Школу возглавил бывший директор хоккейного клуба «Салават Юлаев» Тахир Даукаев, а работать она начнет в августе 2018 года.
Издание отмечает, что в новой школе тренеры будут учиться около восьми месяцев. Предполагается очная и заочная форма обучения. Начальная сессия пройдет без экзаменов. Вторая — выпускная и аттестационная.
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