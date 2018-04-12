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Губернатор Астраханской области Жилкин открыл ралли-рейд «Золото Кагана»
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Губернатор Астраханской области Жилкин открыл ралли-рейд «Золото Кагана» 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
АСТРАХАНЬ, 12 апреля. /ТАСС/. Губернатор Астраханской области Александр Жилкин в составе экипажа команды «КамАЗ— мастер» в четверг открыл в регионе этап чемпионата России по ралли-рейдам «Золото Кагана». Полюбоваться спортивными внедорожниками, мотовездеходами и грузовиками, которые перед стартом выстроились прямо в центре Астрахани напротив белокаменного кремля, пришли сотни жителей и гостей города, передает с места событий корреспондент ТАСС.
"Организаторы предложили посвятить эту гонку пилоту Евгению Фирсову, который трагически погиб [9 сентября 2016 года], тестируя машину, и я, конечно же, согласился. Думаю, в память о великом человеке и мастере все пройдет хорошо, — отметил на открытии этапа Жилкин. — Мне выпала честь посидеть в кабине легендарного грузовика и проехать первые 8 км. Думаю, не успею испугаться".
Официальный старт гонки состоится позднее близ села Рассвет в 24 км от города. Глава Астраханской области примет участие в гоночном прологе и в составе экипажа команды «КамАЗ-мастер» под управлением Антона Шибалова проедет 8 км спецучастка, скорость на котором может превышать 100 км/ч.
"Всего в этом году в соревнованиях участвуют 42 экипажа в автомобильном и 15 в мотоциклетном зачетах и классе эндуро-квадроциклы. Команды представляют 33 города России, также есть спортсмены из Казахстана, Латвии и Белоруссии. К гонке мы готовились шесть месяцев, в этом году она будет более скоростная, будут большие «песочницы» (участки с песками) и традиционный астраханский бархан прямо на берегу Волги, высотой около 20 метров", — отметил организатор гонки Олег Трифонов.
Ралли-рейд «Золото Кагана» продлится три дня, общая дистанция ориентировочно составит около 1000 км, из них 600 км — спецучастки. Данные соревнования в Астраханской области проходят с 2011 года, в прошлом году они не состоялись по техническим причинам.
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