Каргинов выиграл грузовой зачёт ралли-рейда «Золото Кагана» 

В Астраханской области завершился ралли-рейд «Золото Кагана». Экипажи «КАМАЗ-мастера» завоевали 3 первых места в грузовом зачёте соревнований, а в абсолютном зачёте камазовцев смог опередить только Борис Гадасин, выступающий в категории джипов.
Победителем гонки в грузовом зачёте стал экипаж Андрея Каргинова (штурман Андрей Мокеев, механик Игорь Леонов). Второй результат у экипажа Эдуарда Николаева (штурман Евгений Яковлев, механик Владимир Рыбаков), третий — у экипажа Дмитрия Сотникова (штурман Дмитрий Никитин, механик Ильнур Мустафин).
«Золото Кагана». Третий день
1. Борис Гадасин — 3:37.1 2. Андрей Рудской +0:02.35 3. Андрей Каргинов +0:03.30 4. Денис Кротов +0:06.00 5. Эдуард Николаев +0:15.16 Результаты в общем зачёте
1. Борис Гадасин (категория джипов) — 8:06.25 2. Андрей Каргинов — 8:16.25 3. Эдуард Николаев — 8:28.45 4. Дмитрий Сотников — 8:38.09 5. Сергей Вязович — 8:56.38.