Ещё
Каргинов выиграл грузовой зачёт ралли-рейда «Золото Кагана»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Каргинов выиграл грузовой зачёт ралли-рейда «Золото Кагана» 

Чемпионат.com 11 минут назад
Фото: За рулем Кубань
В Астраханской области завершился ралли-рейд «Золото Кагана». Экипажи «КАМАЗ-мастера» завоевали 3 первых места в грузовом зачёте соревнований, а в абсолютном зачёте камазовцев смог опередить только Борис Гадасин, выступающий в категории джипов.
Победителем гонки в грузовом зачёте стал экипаж Андрея Каргинова (штурман Андрей Мокеев, механик Игорь Леонов). Второй результат у экипажа Эдуарда Николаева (штурман Евгений Яковлев, механик Владимир Рыбаков), третий — у экипажа Дмитрия Сотникова (штурман Дмитрий Никитин, механик Ильнур Мустафин).
«Золото Кагана». Третий день
1. Борис Гадасин — 3:37.1 2. Андрей Рудской +0:02.35 3. Андрей Каргинов +0:03.30 4. Денис Кротов +0:06.00 5. Эдуард Николаев +0:15.16  Результаты в общем зачёте
1. Борис Гадасин (категория джипов) — 8:06.25 2. Андрей Каргинов — 8:16.25 3. Эдуард Николаев — 8:28.45 4. Дмитрий Сотников — 8:38.09 5. Сергей Вязович — 8:56.38.
Чемпионат.com: последние новости
«Урал» – «Спартак»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 14:00 Самые способные ученики Сёмина. Гуренко, Овчинников, Евсеев, Хохлов Денисенко принял участие в матче «Локо», несмотря на информацию о травме
 Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Удалившему Буффона судье угрожают расправой7
Аршавин не приедет на ЧМ в Россию70
Салихов нокаутировал Рэйни на турнире UFC
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Манчини внес ясность в слухи об уходе из «Зенита»2
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение