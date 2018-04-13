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Россияне и белорусы успешно стартовали в ралли-рейде «Золото Кагана»
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Россияне и белорусы успешно стартовали в ралли-рейде «Золото Кагана» 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Всего в экстремальных соревнованиях участвуют 41 экипаж на внедорожниках, грузовиках и мотоциклистов из Беларуси, Латвии, Казахстана и России. Как сообщили «РГ» в пресс-службе главы Астраханской области, в нынешнем году увеличилось количество гоночных километров, которые экипажам ралли-рейда предстоит преодолеть. 13 и 14 апреля пилоты проедут 342 и 263 километра соответственно, всего же за три дня экипажи преодолеют более 800 километров общего маршрута, из которых гоночная дистанция составит 613 километров.
Отметим, что Минский автозавод выставил на ралли два грузовика, которые в январе хорошо показали себя на «Дакаре». Спорткары изменились незначительно: в одной машине доработали двигатель и впервые поставили покрышки «Белшины», в другой — поменяли раму. В первый экипаж вошли пилот Сергей Вязович, штурман Антон Запорощенко и механик Андрей Жигулин. Во втором МАЗе едут пилот Алексей Вишневский, штурман Павел Гаранин и механик Андрей Неверович.
"КАМАЗ-мастер" участвует в ралли «Золото Кагана» четырьмя экипажами. Первый возглавляет Эдуард Николаев, второй — Андрей Каргинов, третий — Дмитрий Сотников и четвертый — Антон Шибалов. Отметим, что в соревнованиях дебютировал новый газодизельный спортивный грузовик с 16-литровым двигателем. Еще одна машина камазовцев привлекает повышенное внимание специалистов и автоспортивной публики: Эдуард Николаев будет управлять грузовиком капотной компоновки.
Интересный нюанс: в качестве штурмана одного из экипажей «КАМАЗ-мастера» спецучасток проехал губернатор Астраханской области Александр Жилкин.
Как сообщили «РГ» в пресс-службе «Синей армады», такая замена в кабине была оценена спортивными комиссарами в час штрафного времени, но руководство команды «КАМАЗ-мастер» и организаторы гонки пошли на это осознанно в знак благодарности за гостеприимство астраханцев и за поддержку автоспорта в Астраханской области. Завершатся соревнования 14 апреля в Астрахани.
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