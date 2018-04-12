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Золото Кагана — 2018. Ветер не в счёт
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Золото Кагана — 2018. Ветер не в счёт 

Российские ралли-рейды 1 час назад
Фото: Российские ралли-рейды
Шквалистый ветер и пыльная буря не стали помехой для проведения официальной тестовой тренировки для участников ралли-рейда «Золото Кагана — 2018». В заездах приняли участие более сорока экипажей на внедорожниках и грузовиках, а также зачётов мотовездеходов Т3 и мото. Организаторы подготовили шикарную трассу — два круга в 20 и 60 км. Твёрдые дороги, оптимальные для тестирования мотора и подвески, чередовались с коварными песочными ловушками. Примерно на середине дистанции гонщиков встретила настоящая пустыня в миниатюре. Если беспринципным в покорении бездорожья «КАМАЗам» и «МАЗам» она проблем не доставила, то некоторым внедорожникам, например, «боевым газелям» кое-где пришлось покопать, — их пилоты впервые выехали на песчаное покрытие и пока они приспосабливаются к непривычной для себя трассе. Однако в итоге, всё прошло без происшествий и все машины участников гонки благополучно вернулись на бивак. В начале тренировки — инструктаж от заместителя главного судьи соревнования Владимира Королёва и дорожная книга в подарок. В ней краткое описание всевозможных ловушек в виде поворотов, трамплинов и песков. Первыми на тестовую трассу выехали экипажи легендарной «Синей армады» — команды «КАМАЗ-мастер». Среди них и победитель ралли-марафона «Дакар — 2018» Эдуард Николаев, пилотирующий в Астрахани капотную версию «КАМАЗа». Всего на гонку лидер российского автопрома заявил четыре экипажа. Этим ребятам ехать комфортно в любых условиях и особых сложностей на тренировочной трассе они не испытывали. Зато прекрасно испытывалась и настраивалась под аккомпанемент астраханского бездорожья подвеска. Ту же задачу решала на тестах белорусская команда «МАЗ-спорт авто», под руководством серебряного призёра «Дакара — 2018» Сергея Вязовича. Отлично откатала тренировку и команда «Супротек». Борис Гадасин и Андрей Рудской показали хорошую скорость как на твёрдом грунте, так и в песках. Максимально использовали тренировочное время спортсмены команды «ГАЗ Рейд Спорт». Гонщики вышли за рамки обычного сценария, предоставив астраханским журналистам уникальную возможность проехать в экипаже по пересечённой местности, то есть почувствовать себя в шкуре автоспортсмена. Принял участие в тестах и экипаж представителя Республики Казахстан Юрия Сазонова, выигравшего в своей стране всё, что только возможно и теперь решившего попробовать себя в Российском чемпионате. Ну а своеобразной «фишкой» тренировки стал выход на трассу гоночного автомобиля Porsche Cayenne, своей презентабельностью и мягкостью прохождения дистанции придавшего тренировке статус, как минимум светского раута. Попробовали астраханскую трассу «на зуб» и представители зачёта мото и квадро. Уже завтра, всех участников ралли-рейда «Золото Кагана — 2018» ждут утренние административные и технические проверки, в 14:30 торжественный старт на площади Ленина, а в 17:00 — 8 км. трассы пролога, который пройдёт рядом с селом Рассвет Наримановского района Астраханской области. Евгений Павлов, штурман экипажа под стартовым номером 211:«Машина вела сегодня отлично. Я еду с пилотом Евгением Суховенко. Сегодня прошел тренировочный день, наши пилоты попробовали пески «на вкус». Они остались довольны работой машины на таком сложном и непривычном для себя покрытии. Завтра мы поедем аккуратно и спокойно». Кирилл Шубин, штурман экипажа под стартовым номером 227:Настрой на гонку у нас положительный. Приятно видеть, что заявлено столько машин в нашем классе. Мы пока боремся только в Кубке России по ралли-рейдам, жалко что в чемпионат нас пока не пускают по техническим причинам, которые, надеюсь, в дальнейшем будут решены. Хочется бороться уже наравне со взрослыми машинами. Соперники у нас отличные. Правда будем думать над тем, чтобы установить дополнительные топливные баки. У нас и у наших конкурентов еще не подготовлены машины для длительных ралли-рейдов, значит будем ездить дозаправляться по ходу гонки. В дальнейшем мы все это наладим и машины будут уже более подготовленные. Юрий Сазонов, пилот экипажа под стартовым номером 202:У нас много новшеств в автомобиле, на этой гонке хотелось бы их протестировать, посмотреть как поведет себя машина в боевом режиме. Пока машина едет отлично. Уже проехали сегодня более 80 километров. Сейчас немного поменяем настройки и сделаем пару кругов по тестовой трассе. Трудно сказать какие у нас шансы, но будем бороться за результат. Лишь бы техника не подвела. Обычно мы выступаем на международных соревнованиях, не всегда хватает времени и сил участвовать в чемпионате России. Да и техники дополнительной нет. Но в этом сезоне, если получится успешно проехать на «Золоте Кагана», планируем ехать весь сезон российской ралли-рейдовой серии. Для нас это дополнительный большой опыт. Соперники все сильные в этот раз, все достойно едут. Тут не только навыки пилота или штурмана, но и сама техника играет роль. Я думаю, что все будет хорошо. В песках я думаю не будет никаких проблем. Сегодня участники проходят административные и технические проверки. Старт гонке будет дан на пл. Ленина в 16:00, развлекательная программа начнется там же в 14:30 по Астраханскому времени. Далее спортсменам предстоит преодолеть 8 километров скоростного спецучастка, которые распределят позиции на завтрашний гоночный день. Координаты пролога:Старт ССУ — N46 33 51.78 E47 56 15.82Финиш ССУ — N46 35 24.26 E47 53 25.59Подробная программа соревнований на сайте http://rosrr.com
Российские ралли-рейды: последние новости
Предстартовые интервью с участниками "Золото Кагана 2018" Интервью с организаторами и участницей "Золото Кагана" В Астрахани все готово к старту гонки "Золото Кагана"
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