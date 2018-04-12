Рок-концерты в дни Гран-при России может принять стадион «Фишт»

Гендиректор компании «Росгонки» Алексей Титов рассказал, какие музыканты могут выступить в рамках российского этапа Формулы-1 на «Сочи Автодроме».

«Наша публика хочет рока российского. В опросе, который мы проводили, есть группы «Сплин», «Би-2», «Чичерина», «Ария» и туда даже «Кино» попало — практически весь спектр топового российского рока. Мы сделаем ровно то, чего хочет наша публика — дадим русского рока. Сейчас работаем с «Фиштом», чтобы задействовать эту арену для проведения концерта. Учитывая запросы публики, мы пока отложили в сторону историю с приглашением зарубежных артистов», — сказал Титов эфире программы «100 процентов скорости» на «Спорт FM».