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Объявлен состав киберфутбольной сборной Франции
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Объявлен состав киберфутбольной сборной Франции 

Спорт-Экспресс 1 час назад
В начале этой недели федерация футбола Франции (ФФФ) объявила о создании киберфутбольной сборной страны. Вчера был опубликован список киберфутболистов, вызванных на первый сбор, который пройдет в Клерфонтене с 20 по 21 апреля. По итогам тренировок будут определены киберспортсмены, которые будут представлять страну на выставочных матчах с другими сборными. Примечателен тот факт, что ФФФ является единственной федерацией, которая на данный момент официально создала киберфутбольную сборную.
Главный тренер команды Фабьен «Neo» Дэвид на сбор вызвал следующих киберфутболистов, у которых есть контракты с клубами лиги 1: Лукас «DaXe» Кюйерье, Йоан «Maniika» Симон (Оба — «ПСЖ»), Фуад «Rafsou» Фарес, Корантен «Coco-V-Bastos» Виконь (Оба — «Лион»), Флориан «RayZiaaH» Марида ("Монако"), Корантен «Maestro» Тюллье, Натан «Sneaky» Найагом (Оба — «Лилль»). Также в Клерфонтен были приглашены Венсан «Vicente» Дюбуа (Supremacy), Натан «Herozia» Жиль (Millenium), Орельен «Moolzn» Шерон (Vitality), Марвин «Aero» Роберт (EnVyUs), Диого Пейшото (Nordavind), Тома «TomassonGOD» Дорей, Сами «Samylumine» Бакти (Millenium), Редуан «Redinho» Сали (Reborn) и Корантен «Rocky» Шеврен (Vitality). Последний ранее из-за ненависти к FIFA и болезни матери принял решение приостановить карьеру, но ради национальной команды решил вернуться.
Двенадцать из них были отобраны через выступления в режиме Ultimate Team. Другие четверо были выбраны лично тренером. Кроме того, Бриан «Brian» Савари из команды Vitality вошел в тренерский штаб. Он хотел быть в команде в качестве игрока, но Neo убедил его стать частью тренерской команды.
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