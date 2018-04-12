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Испанский журналист: пенальти в ворота «Юве» не было, это видел весь мир!
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Испанский журналист: пенальти в ворота «Юве» не было, это видел весь мир! 

Чемпионат.com 1 час назад
Испанский журналист Кристобаль Сория высказал мнение по поводу пенальти в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Реал» — «Ювентус» (1:3), который уже в добавленное время был назначен в ворота туринского клуба.
«Что касается того, был пенальти или нет, это видела не только вся Испания, видел весь мир, вплоть до китайцев. Никакого пенальти там не было! Футбол — контактный вид спорта. Васкес почувствовал приближение защитника и сам упал. Такой пенальти могут поставить только «Реалу» на его поле, больше никому. Эта Лига чемпионов запятнана», — сказал Сория в интервью El Chiringuito de Jugones.
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