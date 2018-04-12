В Тюмени впервые слышат об обвинениях СМИ о взятке IBU за право провести чемпионат мира-2021

Руководитель Тюменской областной федерации лыжных гонок и биатлона Сергей Усольцев отметил, что ранее не слышал об обвинениях в СМИ в адрес российской стороны о предполагаемой взятке за получение права провести чемпионата мира в 2021 году в Тюмени.

— Я впервые об этом слышу и не могу это комментировать, — приводит "РИА Новости" слова Усольцева.