В Тюмени впервые слышат об обвинениях СМИ о взятке IBU за право провести чемпионат мира-2021 

Руководитель Тюменской областной федерации лыжных гонок и биатлона Сергей Усольцев отметил, что ранее не слышал об обвинениях в СМИ в адрес российской стороны о предполагаемой взятке за получение права провести чемпионата мира в 2021 году в Тюмени.
— Я впервые об этом слышу и не могу это комментировать, — приводит "РИА Новости" слова Усольцева.
Накануне Le Monde сообщила, что в штаб-квартире IBU в Зальцбурге прошли обыски в связи с сокрытием положительных допинг-проб россиян. В организации, в свою очередь, отметили, что обыск был проведен Федеральной уголовной полицией Австрии в рамках расследования, в котором основное внимание уделяется деятельности президента Андерса Бессеберга и генерального секретаря Николь Реш.