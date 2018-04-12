Ямайский болельщик по ошибке выиграл $52 тысяч после победы «Ромы» над «Барселоной»

Ямайский болельщик по ошибке выиграл более $52 тысяч благодаря победе итальянской «Ромы» над каталонской «Барселоной» в матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

Об этом сообщает корреспондент ESPN Даррен Роуэлл в Twitter.

Игрок составил экспресс из пяти футбольных матчей на сумму $1 тыс., выбрав четыре игры Чемпионшипа и встречу «Рома» — «Барселона». При этом ямаец поставил на победу испанской команды, однако оператор по ошибке принял ставку на успех римлян.

Болельщик не сумел отменить свою ставку и в итоге выиграл $52 624.

«Рома» обыграла «Барселону» со счётом 3:0 и вышла в полуфинал Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что президент «Ромы» пообещал выделить средства на ремонт фонтана в Риме, после того как искупался в одном из них.