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Ямайский болельщик по ошибке выиграл $52 тысяч после победы «Ромы» над «Барселоной»
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Ямайский болельщик по ошибке выиграл $52 тысяч после победы «Ромы» над «Барселоной» 

RT на русском 1 час назад
Ямайский болельщик по ошибке выиграл более $52 тысяч благодаря победе итальянской «Ромы» над каталонской «Барселоной» в матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Об этом сообщает корреспондент ESPN Даррен Роуэлл в Twitter.
Игрок составил экспресс из пяти футбольных матчей на сумму $1 тыс., выбрав четыре игры Чемпионшипа и встречу «Рома» — «Барселона». При этом ямаец поставил на победу испанской команды, однако оператор по ошибке принял ставку на успех римлян.
Болельщик не сумел отменить свою ставку и в итоге выиграл $52 624.
«Рома» обыграла «Барселону» со счётом 3:0 и вышла в полуфинал Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что президент «Ромы» пообещал выделить средства на ремонт фонтана в Риме, после того как искупался в одном из них.
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