«Ротор-Волгоград» разошелся миром с «Аванградом»

Волгоградский «Ротор» в домашнем матче сыграл вничью с курским «Аванградом». Игра закончилась со счетом 1:1.

Как сообщает РИА34, в первом тайме болельщики практически не видели острых моментов. Игра шла достаточно спокойно. В итоге первая 45-минутка закончилась с двумя нулями на табло.

В начале второго тайма атаку по левому флангу провели гости. Капитан «Аванграда» Михаил Багаев навесил в штрафную, оттуда последовала скидка в центр на оказавшегося прямо перед воротами Игоря Киреева . На 52-й минуте он открыл счет — 0:1.

До конца основного времени матча счет на табло был в пользу гостей. Волгоградцы сумели реабилитироваться и зафиксировали боевую ничью в добавленное арбитром время. На последней из четырех добавленных минут год в ворота курян забил полузащитник «Ротора» Мухаммад Султонов

По итогам мачта волгоградские футболисты находятся на 16-м месте, в их копилке 34 очка.