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«Ротор-Волгоград» разошелся миром с «Аванградом»
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«Ротор-Волгоград» разошелся миром с «Аванградом» 

ria34.ru 1 час назад
Фото: ria34.ru
Волгоградский «Ротор» в домашнем матче сыграл вничью с курским «Аванградом». Игра закончилась со счетом 1:1.
Как сообщает РИА34, в первом тайме болельщики практически не видели острых моментов. Игра шла достаточно спокойно. В итоге первая 45-минутка закончилась с двумя нулями на табло.
В начале второго тайма атаку по левому флангу провели гости. Капитан «Аванграда» Михаил Багаев навесил в штрафную, оттуда последовала скидка в центр на оказавшегося прямо перед воротами Игоря Киреева. На 52-й минуте он открыл счет — 0:1.
До конца основного времени матча счет на табло был в пользу гостей. Волгоградцы сумели реабилитироваться и зафиксировали боевую ничью в добавленное арбитром время. На последней из четырех добавленных минут год в ворота курян забил полузащитник «Ротора» Мухаммад Султонов.
По итогам мачта волгоградские футболисты находятся на 16-м месте, в их копилке 34 очка.
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