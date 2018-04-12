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Ферстаппен объяснил нападки со стороны Хэмилтона
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Ферстаппен объяснил нападки со стороны Хэмилтона 

SPORT24.ru 2 часа назад
Фото: Motorsport.com
Пилот Red Bull Макс Ферстапен высказал предположение, почему гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон позволил себе резкие комментарии в его адрес после Гран При Бахрейна.
На Гран При Бахрейна Макс Ферстаппена, борясь с Льюисом Хэмилтоном за позицию, задел задним колесом переднее крыло Mercedes, проколол шину и весь следующий круг проехал на трех колесах. Затем, несмотря на проведенный пит-стоп, гонщик Red Bull вынужден был сойти из-за проблем с дифференциалом.
Льюис, посмотрев этот эпизод на повторе после гонки, оскорбил Ферстапена, что попало в телетрансляцию. Уже общаясь с журналистами, Хэмилтон заявил, что может объяснить пилотаж голландца либо его неопытностью, либо незрелостью. При этом он отметил, что, если бы на месте Макса был, например, Фернандо Алонсо, он мог бы принести в той же ситуации Red Bull немало очков, а не закончить гонку сходом.
На пресс-конференции перед Гран При Китая Ферстаппена спросили, почему Льюис, по его мнению, сделал такие заявления.
«Потому что обвинять молодого гонщика довольно просто и легко. Я вижу это так. Таковы гонки — иногда это срабатывает, иногда нет. Говорить о том случае можно что угодно. Но у меня был реальный шанс обогнать, там не было ничего безумного или рискованного.
К сожалению, в этот раз не сработало. В прошлом году в Мексике все получилось, а в этот раз мы, может, оставили друг другу недостаточно места.
Я мог бы с ним поговорить, но тут вопрос в том, нужно ли это. Я не думаю, что поступил неправильно, и не стал бы ничего менять», — цитирует Ферстапена.
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