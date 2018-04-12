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Житель Ростовской области печатал деньги у себя дома
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Житель Ростовской области печатал деньги у себя дома 

Ростовские Вести 1 час назад
В Таганроге задержали фальшивомонетчика, который изготовил дома несколько поддельных тысячерублевых купюр. По данным пресс-службы регионального главка МВД, житель Кагальницкого района напечатал дома несколько поддельных банкнот номиналом 1000 рублей. Во время обыска полицейские изъяли ещё шесть таких же фальшивок и технику для их изготовления. Дальнейшая экспертиза показала, что изъятые банкноты не являются подлинными. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», что предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет. Сейчас фигурант находится под стражей.
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