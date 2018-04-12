Юные каратисты «Самбо-70» приняли участие в турнире

8 апреля в Казани завершились престижные Всероссийские соревнования по каратэ WKF «Кубок Ак Барс» (юноши, девушки 12-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет, 18 лет и старше).

В рамках состязаний состоялся межрегиональный турнир по каратэ «Юный Барс» (мальчики, девочки 8-9 лет, 10-11 лет).

В этом году в соревнованиях приняло участие рекордное количество спортсменов — около 1800 каратистов из 35 регионов Российской Федерации, а также команда из Казахстана.

На сегодняшний день «Кубок Ак Барса» является самым массовым турниром в России по каратэ.

Центра спорта и образования «Самбо-70» на этих соревнованиях представляли 25 спортсменов, которые завоевали 2 золотые и 1 серебряную медали.