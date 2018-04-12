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Юные каратисты «Самбо-70» приняли участие в турнире
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Юные каратисты «Самбо-70» приняли участие в турнире 

Наш Теплый стан 1 час назад
Фото: Наш Теплый стан
8 апреля в Казани завершились престижные Всероссийские соревнования по каратэ WKF «Кубок Ак Барс» (юноши, девушки 12-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет, 18 лет и старше).
В рамках состязаний состоялся межрегиональный турнир по каратэ «Юный Барс» (мальчики, девочки 8-9 лет, 10-11 лет).
В этом году в соревнованиях приняло участие рекордное количество спортсменов — около 1800 каратистов из 35 регионов Российской Федерации, а также команда из Казахстана.
На сегодняшний день «Кубок Ак Барса» является самым массовым турниром в России по каратэ.
Центра спорта и образования «Самбо-70» на этих соревнованиях представляли 25 спортсменов, которые завоевали 2 золотые и 1 серебряную медали.
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