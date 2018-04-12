Судья подарил «Реалу» победу над «Ювентусом». Обзор прессы и соцсетей

Италия в истерике из-за «украденной победы», Испания смеётся. Рассказываем, что пишут в прессе и соцсетях о матче «Реал» — «Ювентус».

Пресса по всему миру эмоционально отреагировала на события в матче «Реала» и «Ювентуса». Любопытно, но в разных странах журналисты делают акцент на совершенно разных моментах. Закономерно, что в Испании защищают итоговый результат и не признают ошибки арбитра Майкла Оливера . Издание AS убирает с обложки истерику насчёт судейства и концентрируется на результате: «От паники к полуфиналу». «Это были 93 минуты ужаса», — подводит итог колумнист в главном материале газеты. Другие заголовки внутри поддерживают рефери: «Худший кошмар для арбитра».

Самое промадридское издание в мире, Marca, на первой полосе сразу выражает редакционную позицию: «Пенальти был!». А каталонская газета El Mundo Deportivo иронизирует. «Мастер в арбитраже» — очевидный троллинг «Реала». «Мадрид в своём стиле выходит в полуфинал — благодаря сомнительному пенальти на третьей добавленной минуте».

Каталонское издание Sport даёт самый сочный заголовок дня: «Кража века».

В Италии, в свою очередь, волна возмущения достигла пика — особенно это чувствуется в заголовке Corriere dello Sport. «Вот это воровство», — пишет редакция на первой полосе. У главного спортивного издания страны La Gazzetta dello Sport более нейтральный заголовок: «Гнев и гордость».

Британские таблоиды не могут игнорировать такой скандал. «Судья Оливер устроил красный бунт», — смакует историю Daily Mail , а The Sun публикует самое популярное фото дня, в котором Роналду с голым торсом празднует забитый пенальти.

Коллеги резюмируют невероятный матч «Реала» и «Юве».

Основные события матча «Реал» — «Ювентус». Для тех, кто пропустил:

«Реал» празднует победу над «Ювентусом» с главным героем матча».

А кто-то уже пророчит «Реалу» победу в Лиге чемпионов.

После игры кто-то обновил страничку в Википедии, посвящённую арбитру Майклу Оливеру. На некоторое время там появились следующие строки: «Оливер наиболее известен тем, что получил взятку от Флорентино Переса за назначение пенальти в пользу „Реала“ в четвертьфинале Лиги чемпионов. Кьеллини прямо предположил, что арбитру заплатили. Оливер получает удовольствие от грабежа пожилых людей и смакует любой факт, который подпитывает его эго».

«Ищу английских рефери в списке бригад на чемпионат мира».

«Вот теперь всё стало гораздо понятнее».

«Буффон преследует Майкла Оливера».

Англичанам беспокоиться не стоит.

Российские болельщики тут же предположили, что на самом деле сказал Буффон Оливеру.

Даже в эфире английского телевидения ведущий вместе со Стивеном Джеррардом , Рио Фердинандом и Майклом Оуэном обсудили реакцию болельщиков. Кто-то в «Твиттере» отметил, что удалить Буффона — всё равно, что застрелить Бэмби.

После такой эмоциональной развязки остаётся только одна дилемма, и её назвал Василий Уткин

На самом деле, помимо истории с Буффоном в мадридском матче ещё есть о чём пошутить.

А вот и жизненное.