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Алекс: «Карпин просто крут! С удовольствием поработал бы с ним снова»
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Алекс: «Карпин просто крут! С удовольствием поработал бы с ним снова» 

SPORT24.ru 1 час назад
Бывший полузащитник «Спартака» Алекс Мескини рассказал о своем отношении к Валерию Карпину, под руководством которого работал в московской команде.
«Карпин стал одним из моих хороших друзей. Если не ошибаюсь, он сейчас работает в «Ростове». Не так часто с ним общаюсь. Но недавно говорили по телефону. Карпин и Рома Асхабадзе мне очень помогали. Они одни из лучших футбольных людей, с которыми я познакомился в России. Карпин просто крут! Считаю себя его другом. Но, возможно, он так не считает, не знаю (смеется).
Это тренер высокого уровня, думаю, со времен «Спартака» он стал еще сильнее. Я бы с удовольствием поработал с ним снова. Говорил с Карпиным, когда тот возглавлял «Торпедо» Армавир. Он тогда пошутил, что если бы я не был заигран за сборную Бразилии, он бы привел меня в сборную России. И что я бы мог стать отличным тренером «Спартака» после его ухода», — цитирует Алекса.
25 марта Алексу исполнилось 36 лет. Он играл за «Спартак» с 2009 по 2011 год, в том числе в качестве капитана. За красно-белых бразилец сыграл 69 матчей, в которых забил 19 голов.
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