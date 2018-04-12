Лукас Васкес считает пенальти в ворота «Ювентуса» бесспорным 

Вингер мадридского "Реала" Лукас Васкес прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота «Ювентуса» во вчерашнем матче Лиги Чемпионов.
"Пенальти был. Бесспорно. Криштиану отдал мне в районе одиннадцатиметровой, а центральный защитник сбил меня, настигнув сзади, когда я собирался завершить атаку. Протесты со стороны «Ювентуса» — это нормально, потому что всё произошло на последней минуте" — приводит слова Васкеса Marca.
Напомним, что реализованный Криштиану Роналду пенальти позволил «Реалу» добыть путёвку в полуфинал Лиги Чемпионов.