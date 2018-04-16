Агрономы стадиона ЧМ-2018 по футболу в Самаре приступили к прошивке газона

ТАСС , 16 апреля. Агрономы завершили укладку газона футбольного поля на стадионе «Самара-Арена», который летом примет матчи чемпионата мирА, и приступили к его прошивке. Об этом сообщает официальный туристический портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com со ссылкой на пресс-службу правительства Самарской области.

Газон для самарского стадиона 6 апреля был срезан в питомнике в Германии и 14 апреля доставлен в Самару на 22 большегрузных машинах. Площадь игрового поля с технической зоной составляет более 10,6 тысяч кв. м. Чтобы газон быстрее прижился, его будут подогревать девять установок «искусственного солнца». Газон состоит преимущественно из мятлика и райграса.

"Эти сорта травы предельно практичны и считаются идеальными для футбольного поля", — отметили в пресс-службе Самарской области.

Специалисты уже приступили к прошивке газона синтетическим волокном, которое укрепит его и сделает менее травмоопасным, укрепление газона займет приблизительно семь дней.

Первый в истории России чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны. Самара примет шесть матчей турнира: на групповом этапе здесь сыграют сборные Коста-Рики и Сербии (17 июня), Дании и Австралии (21 июня), Уругвая и России (25 июня), Сенегала и Колумбии (28 июня). Также на стадионе пройдут матчи 1/8 финала (2 июля) и 1/4 финала (7 июля).

Из России с футболом: официальный туристический портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com.