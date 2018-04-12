Газон для стадиона ЧМ-2018 прибудет в Самару до конца недели

МОСКВА, 12 апреля. / ТАСС /. Газонное покрытие для футбольного поля стадиона «Самара-Арена» прибудет из Германии 13 или 14 апреля. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Газон для «Самара-Арены» срезали в питомнике в Германии 6 апреля и отправили в Самару на 22 большегрузах.

"Газон уже на подходе. Рассчитываем, что завтра— послезавтра он прибудет, и начнется его укладка. Это у нас единственный рулонный газон, он хорошего качества. Надеемся, что он быстро приживется", — сказал Мутко, отметив, что машина для прошивки газона уже готова.

"В Самаре предстоит огромная работа по благоустройству территории вокруг стадиона. Также предстоит много работы, связанной с периметром безопасности, временной инфраструктурой. До середины мая всю эту работу мы сделаем", — добавил вице-премьер.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Самара примет шесть матчей чемпионата мира в России — встречи группового этапа Коста-Рика — Сербия (17 июня), Дания — Австралия (21 июня), Уругвай — Россия (25 июня) и Сенегал — Колумбия (28 июня), а также по одной игре 1/8 финала и 1/4 финала турнира.