На стадионе «Самара-Арена» начали укладывать немецкий газон

Рабочие начали укладку газона на стадионе «Самара-Арена», сообщили в пресс-службе подрядчика.

Газон выращивали в немецком питомнике. Его доставляли в Самару из Германии на 22 грузовиках. Покрыть 10,6 тысяч квадратных метров поля газоном предстоит вручную. К утру воскресенья уже почти половина площади была готова.

После укладки работникам стадиона предстоит бросить все силы на то, чтобы газон прижился. Для этого его будут обогревать установками искусственного солнца, прошивать специальными нитками и регулярно поливать. Планируется, что все работы на стадионе завершат до конца апреля.

Напомним, на стадионе «Самара-Арена» пройдут шесть игр Чемпионата мира по футболу: Коста-Рика — Сербия, Дания — Австралия, Уругвай — Россия и Сенегал — Колумбия. Также здесь встретятся участники одной игры 1/8 финала и 1/4 финала.