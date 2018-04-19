Парк ЧМ-2018 в Самаре откроет защитник «Интера» и сборной Колумбии Кордоба

В эти выходные, 21 и 22 апреля, в Самару приедет Парк футбола ЧМ-2018, вместе с официальными лицами футбольный праздник откроет экс-защитник миланского «Интера» и сборной Колумбии Иван Кордоба , сообщает АНО «Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу».

Самара станет пятым городом, который посетит Парк футбола после Сочи, Ростова-на-Дону, Волгограда и Саранска.

Парк футбола будет работать на площади Куйбышева, где этим летом пройдет Фестиваль болельщиков FIFA, 21 и 22 апреля. Для его посетителей пройдут игры на открытом воздухе, мастер-классы и автограф-сессии со звездами футбола и официальным Талисманом ЧМ-2018 волком Забивакой.

Почетным гостем Парка футбола в Самаре станет бывший защитник миланского «Интера», участник Чемпионата мира 1998 года Иван Кордоба. Напомним, 28 июня в Самаре сборная Колумбии встретится с командой Сенегала. К легенде FIFA присоединится экс-защитник московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников

Вход в Парк футбола и развлечения в нем будут бесплатными. Жителей и гостей Самары ждут с 12:00 до 20:00.