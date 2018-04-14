В Самару из Германии прибыли первые машины с газоном для стадиона ЧМ-2018

САМАРА, 14 апреля. / ТАСС /. Первые 12 грузовых машин с газонным покрытием для футбольного поля стадиона «Самара-Арена» прибыли в субботу в Самару. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании ПСО «Казань» — генподрядчика строительства стадиона.

"Первые 12 большегрузов с газоном прибыли сегодня на стадион «Самара-Арена». Планируется, что остальные 10 машин прибудут также сегодня до конца дня. Специалисты приступят к укладке газона завтра, дав траве адаптироваться к новым погодным условиям. Чтобы газон быстрее прижился, подогревать его будут девять установок так называемого искусственного солнца", — сообщили в пресс-службе. Как ожидается, укладка газона продлится около трех дней.

Как сообщалось, газон для самарского стадиона 6 апреля срезали в питомнике в Германии и отправили на 22 большегрузных машинах в Самару. Площадь игрового поля с технической зоной составляет более 10,6 тыс. кв. м.

Ранее в пресс-службе правительства Самарской области сообщили ТАСС, что газон будет состоять преимущественно из мятлика и райграса — эти сорта травы предельно практичны и считаются идеальными для футбольного поля. После укладки газона потребуется еще семь дней, чтобы его прошить специальными нитями. Нити уже доставили в Самару, на прошивку их уйдет около 9 тыс. км, они сделают газон мягким и повысят его износостойкость. Поддерживать «спортивную форму» газона будет система подогрева и полива, для которого воду будут подавать 35 форсунок.

Ранее директор департамента по проведению соревнований и мероприятий Международной федерации футбола (ФИФА) Колин Смит рассказал, что строительство стадиона в Самаре идет с отставанием от графика, но местные власти обещают завершить все работы до конца апреля.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Самара примет шесть матчей чемпионата мира в России — встречи группового этапа Коста-Рика — Сербия (17 июня), Дания — Австралия (21 июня), Уругвай — Россия (25 июня) и Сенегал — Колумбия (28 июня), а также по одной игре 1/8 финала и 1/4 финала турнира.