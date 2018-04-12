В апреле перед населением района Старое Крюково отчитаются за 2017 год участковые уполномоченные полиции

ГРАФИК проведения отчетов участковых уполномоченных полиции ГУ ОМВД России по г. Москве в районе Старое Крюково перед населением по итогам работы за 2017 год. ОМВД УУП дата и время проведения отчета место проведения УВД Силино и Старое Крюково Петренко Д. В. 16.04.2018 19:00 двор корп. 915 Зел. АО Силино и Старое Крюково Петренко Д. В. 16.04.2018 20:00 двор корп. 921 Зел. АО Силино и Старое Крюково Иванов Е. А. 18.04.2018 19:00 двор корп. 812 Зел. АО Силино и Старое Крюково Щербаков Р. И. 21.04.2018 12:00 двор корп. 902 Зел. АО Силино и Старое Крюково Соловых В. И. 21.04.2018 13:00 двор корп. 839 Зел. АО Силино и Старое Крюково Сисецький А. Г. 23.04.2018 19:00 двор корп. 803 Зел. АО