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В апреле перед населением района Старое Крюково отчитаются за 2017 год участковые уполномоченные полиции
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В апреле перед населением района Старое Крюково отчитаются за 2017 год участковые уполномоченные полиции 

Управа района Старое Крюково 44 минуты назад
Фото: Управа района Старое Крюково
ГРАФИК
проведения отчетов участковых уполномоченных полиции ГУ ОМВД России по г. Москве в районе Старое Крюково
перед населением по итогам работы за 2017 год.
ОМВД
УУП  дата и время проведения отчета
место проведения
УВД
Силино и Старое Крюково
Петренко Д. В.
16.04.2018
19:00  двор корп. 915  Зел. АО  Силино и Старое Крюково
Петренко Д. В.
16.04.2018
20:00  двор корп. 921  Зел. АО  Силино и Старое Крюково
Иванов Е. А.
18.04.2018
19:00  двор корп. 812  Зел. АО  Силино и Старое Крюково
Щербаков Р. И.
21.04.2018
12:00  двор корп. 902  Зел. АО  Силино и Старое Крюково
Соловых В. И.
21.04.2018
13:00  двор корп. 839  Зел. АО  Силино и Старое Крюково
Сисецький А. Г.
23.04.2018
19:00  двор корп. 803  Зел. АО
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