В апреле перед населением района Старое Крюково отчитаются за 2017 год участковые уполномоченные полиции 

ГРАФИК
проведения отчетов участковых уполномоченных полиции ГУ ОМВД России по г. Москве в районе Старое Крюково
перед населением по итогам работы за 2017 год.
ОМВД
УУП дата и время проведения отчета
место проведения
Силино и Старое Крюково
Петренко Д. В.
16.04.2018
19:00 двор корп. 915 Зел. АО Силино и Старое Крюково
Петренко Д. В.
16.04.2018
20:00 двор корп. 921 Зел. АО Силино и Старое Крюково
Иванов Е. А.
18.04.2018
19:00 двор корп. 812 Зел. АО Силино и Старое Крюково
Щербаков Р. И.
21.04.2018
12:00 двор корп. 902 Зел. АО Силино и Старое Крюково
Соловых В. И.
21.04.2018
13:00 двор корп. 839 Зел. АО Силино и Старое Крюково
Сисецький А. Г.
23.04.2018
19:00 двор корп. 803 Зел. АО