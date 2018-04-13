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Против избивших прохожего кировских подростков возбудили еще одно дело
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Против избивших прохожего кировских подростков возбудили еще одно дело 

РИА Новости 1 час назад
НИЖНИЙ НОВГОРОД,13 апр — РИА Новости. Следователями возбуждено второе уголовное дело в отношении молодых людей из Кирово-Чепецка, напавших на прохожего, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.
Видео с жестокими кадрами того, как двое подростков подошли к мужчине с тростью, брызнули ему в лицо из газового баллончика и стали избивать, было опубликовано в соцсетях в ночь со среды на четверг. Их личность была установлена уже на следующий день, в отношении напавших на инвалида возбуждено уголовное дело за хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Оба обвиняемых находятся в изоляторе временного содержания.
"В ходе расследования уголовного дела установлен еще один эпизод их преступной деятельности. По версии следствия, в этот же день молодые люди 16-ти и 18-ти лет, вступив в преступный сговор, направленный на совершение хулиганства, нанесли побои ранее незнакомым 14-летним мальчикам, после чего распылили в лицо им содержимое аэрозольного устройства, причинив физическую боль", — говорится в сообщении регионального СУСК.
Четырнадцатилетняя девушка, производившая съемку, в настоящее время помещена в реабилитационный центр, установлено, что она состоит на учете профилактических органов.
"В рамках расследования уголовного дела уже проведены обыски по месту жительства подозреваемых и девушки. Действиям последней будет дана юридически-правовая оценка", — отмечается в сообщении.
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