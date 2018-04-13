Против избивших прохожего кировских подростков возбудили еще одно дело

Видео с жестокими кадрами того, как двое подростков подошли к мужчине с тростью, брызнули ему в лицо из газового баллончика и стали избивать, было опубликовано в соцсетях в ночь со среды на четверг. Их личность была установлена уже на следующий день, в отношении напавших на инвалида возбуждено уголовное дело за хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Оба обвиняемых находятся в изоляторе временного содержания.

"В ходе расследования уголовного дела установлен еще один эпизод их преступной деятельности. По версии следствия, в этот же день молодые люди 16-ти и 18-ти лет, вступив в преступный сговор, направленный на совершение хулиганства, нанесли побои ранее незнакомым 14-летним мальчикам, после чего распылили в лицо им содержимое аэрозольного устройства, причинив физическую боль", — говорится в сообщении регионального СУСК.

Четырнадцатилетняя девушка, производившая съемку, в настоящее время помещена в реабилитационный центр, установлено, что она состоит на учете профилактических органов.

"В рамках расследования уголовного дела уже проведены обыски по месту жительства подозреваемых и девушки. Действиям последней будет дана юридически-правовая оценка", — отмечается в сообщении.