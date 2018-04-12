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В Кировской области подростки избили пожилого мужчину и сняли это на видео
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В Кировской области подростки избили пожилого мужчину и сняли это на видео 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
НИЖНИЙ НОВГОРОД 12 апр — РИА Новости. Подростки из Кирово-Чепецка, избившие пожилого мужчину и выложившие видео в соцсети, установлены, сообщил РИА Новости начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Кировской области Сергей Баранцев.
Видео с жестокими кадрами того, как двое подростков подошли к мужчине с тростью, брызнули ему в лицо из газового баллончика и стали избивать, было опубликовано в соцсетях в ночь со среды на четверг.
"Сотрудники полиции оперативно среагировали на появившееся видео с избиением. Информация об этом факте зарегистрирована в дежурной части. В настоящее время проводится проверка. Личности подростков уже установлены. Город у нас небольшой, лица подростков на видео узнаваемы. Поэтому наши сотрудники полиции быстро выявили «героев», — сообщил Баранцев.
Он рассказал, что сейчас проводятся опросы участников и очевидцев произошедшего, устанавливается личность потерпевшего.
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