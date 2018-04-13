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В Кировской области узнали подробности о подростках, напавших на инвалида
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В Кировской области узнали подробности о подростках, напавших на инвалида 

РИА Новости 1 час назад
НИЖНИЙ НОВГОРОД 13 апр — РИА Новости. Один из подростков, напавших на инвалида в Кирово-Чепецке, оказался сыном сотрудницы правоохранительных органов, вместе с приятелем он находится в изоляторе временного содержания, сообщил РИА Новости начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Кировской области Сергей Баранцев.
Видео с жестокими кадрами того, как двое подростков подошли к мужчине с тростью, брызнули ему в лицо из газового баллончика и стали избивать, было опубликовано в соцсетях в ночь со среды на четверг. Их личности были установлены. Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».
"Мать одного из подростков работает в органах внутренних дел, но на деятельность полиции это не повлияло никаким образом: подростки были оперативно установлены, все собранные материалы были направлены в Следственный комитет, который возбудил уголовное дело и принял достаточно жесткую меру пресечения — молодые люди были задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Причем у младшего как раз вчера был день рождения — ему исполнилось 16 лет", — рассказал Баранцев.
По его словам, сын сотрудницы полиции раньше на учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состоял. «Не было поводов для принятия каких-либо мер. Возможно, он попал под влияние старшего товарища», — высказал предположение Баранцев.
Он добавил, что в деле о нападении на прохожего были замешаны четверо подростков, в том числе девушка, но полиция занимается теми двумя, что принимали непосредственное участие в избиении инвалида.
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