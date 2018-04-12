Команда школы №192 стала участником городского квеста по черчению

В городском квесте «Инженерная графика», который на протяжении года проходил среди московских школ, на момент финального тура осталось 5 общеобразовательных заведений столицы. В их числе была и команда школы №192.

Финальный тур состоялся 7 апреля в лицее №1580 при МВТУ им. Н. Э. Баумана. Перед этим ребята выполнили 7 заданий по инженерной графике под руководством Елены Аркадьевны Исуповой.

В пятичасовой напряженной работе финального тура команда школы №192 по количеству баллов завоевала третье призовое место. Коллектив школы поздравляет учеников 10 классов Матвея Милеева и Даниила Мадиса, вышедших в состав команды школы №192.