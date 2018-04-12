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Тест: Что вы знаете об истории космоса?
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Тест: Что вы знаете об истории космоса? 

ТК «Звезда» 46 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
ТРК «Звезда» предлагает вам пройти тест и проверить свои знания о космонавтике и о космосе в целом.
Для участия в конкурсе необходимо разместить ссылку на тест, опубликованный на нашем сайте, на своих страницах в социальных сетях ВКонтакте, Facebook или Twitter, а также прислать скрины ваших результатов в комментарии под публикацией в соцсетях, посвященной тесту.
Случайный пользователь из числа тех, кто правильно ответит на наибольшее количество вопросов теста, получит фирменный сувенир от ТРК «Звезда».
Победители будут определены случайным образом. Итоги конкурса мы подведем 15 апреля!
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