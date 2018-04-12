Видео: Псевдомажоры на «Камри» решили срезать через подземку

Водитель на Toyota Camry шестого поколения под возмущенные взгляды прохожих невозмутимо зарулил в подземный переход возле железнодорожной платформы Петровско-Разумовское в Москве. Видео было опубликовано в Instagram под ником majorka_777.

На видео пассажир в автомобиле говорит, что путь срезали по необходимости. Водитель моргает дальним светом пешеходам и просит их расступиться.

«Золотая молодежь» оказалась не такой уж золотой. На видео четко видно Toyota Camry шестого поколения, которая выпускалась в период с 2006 по 2011 годы.

Аккаунт majorka_777 известен своими видеороликами, на которых грубо нарушаются правила дорожного движения. Читайте статью на QutoЧитайте также:Названы причины тяги россиян к смене автомобилейУАЗ выпустил «тяжёлую» версию «Патриота»Видео: «Поющая» дорога свела с ума жителей плохой песней