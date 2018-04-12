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Бубнов: «Не верю, что ЦСКА может повторить подвиг „Ромы“
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Бубнов: «Не верю, что ЦСКА может повторить подвиг „Ромы“ 

Soccer News 56 минут назад
Фото: Soccer News
Известный в прошлом футболист Александр Бубнов поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги Европы между московским ЦСКА и лондонским «Арсеналом».
"Конечно, все возможно, но я не верю, что ЦСКА может повторить подвиг «Ромы». «Барселона» ходила пешком, пока не пустила три от «Ромы». Итальянцы весь матч оказывали силовое давление на каталонцев, а ЦСКА сможет оказать такое давление на «Арсенал»? Очевидно, что вряд ли.
"Арсенал" ведь очень настроен, у них — другая ситуация. Вылет из турнира лишит их шанса сыграть в Лиге Чемпионов. Ведь они тоже видели, что произошло в Риме и должны были сделать выводы", — цитирует бывшего футболиста SportBox.
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