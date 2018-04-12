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Бубнов: «В матче ЦСКА — „Арсенал“ мы вправе ждать от Головина яркой игры»
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Бубнов: «В матче ЦСКА — „Арсенал“ мы вправе ждать от Головина яркой игры» 

SPORT24.ru 40 минут назад
Бывший футболист сборной СССР Александр Бубнов выразил мнение, что полузащитник ЦСКА Александр Головин должен показать яркую игру в ответном матче 1/4 финала с лондонским «Арсеналом». Первый матч в Лондоне завершился поражением ЦСКА со счетом 1:4.
«Конечно, все возможно, но я не верю, что ЦСКА может повторить подвиг «Ромы». «Барселона» ходила пешком, пока не пустила три от «Ромы». Итальянцы весь матч оказывали силовое давление на каталонцев, а ЦСКА сможет оказать такое давление на «Арсенал»? Очевидно, что вряд ли.
«Арсенал» ведь очень настроен — у них другая ситуация. Вылет из турнира лишит их шанса сыграть в Лиге чемпионов. Ведь они тоже видели, что произошло в Риме и должны были сделать выводы.
Александр Головин отдохнул, матч с «Арсеналом» для него огромный стимул. Думаю, мы вправе ждать от него яркой игры. ЦСКА надо забить три гола, для этого нужно взять мяч под контроль и оказать давление на защиту «Арсенала», которая дает сбои — мы это видели», — цитирует Бубнова.
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