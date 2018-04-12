В Неманском районе атомщики дали старт большому проекту волонтёрского движения

В преддверии приближающегося Дня Победы дирекция Балтийской АЭС намерена провести целый ряд патриотических мероприятий. Первое уже состоялось. Урок мужества для молодежи.

Михаил Владимирович во время войны пехотинцем прошел всю Литву, брал Инстербург. Несмотря на полученное во время боев ранение, штурмовал Кенигсберг. Команду «Вступить в бой» помнит, как будто это было вчера.

Михаил Гоев, ветеран Великой Отечественной войны:

— Скажу вам откровенно, когда находишься в траншее и встречаешь бой, то очень страшно. Такая страхота, что больше предела нет.

Будущему поколению, подрастающим защитникам Отечества, ветеран дал наказ хорошо учиться и любить свою Родину.

Инна Морева, начальник отдела информации и общественных связей филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция Балтийской АЭС»:

— Низкий вам поклон за ваше мужество. А мы ребята обязаны защититьэтот мир дальше во имя наших ветеранов. Спасибо вам большое от дирекции Балтийской АЭС.

Дружба атомщиков с неманским Советом ветеранов длится уже ни первый год. Балтийска АЭС помогает в организации патриотических встреч. Школьники признаются, для них это возможность узнать об истории родного края. Услышать из первых уст то, чего не найдешь ни в одной книге.

Эльвира Гулиева, жительница города Немана:

— Какие-это эмоции другие, если встречаешься с этими людьми лично. У тебя какое-то, даже не знаю, как описать это чувство. Благодарность к ним. С учебником такого нет.

Урок мужества в этом году дал старт большому проекту волонтерского движения.

Совместно с атомщиками намечены озеленение Немана, в преддверии Дня Победы — автопробег по местам боевой славы, и адресная помощь ветеранам. Всё то, что концерн Росэнергоатом постоянно делает в местах расположения атомных объектов.