Способен ли ЦСКА на подвиг в стиле «Ромы» или «Ювентуса»?

В ответных матчах 1/4 финала Лиги чемпионов итальянским клубам «Рома» и «Ювентус» удалось совершить камбэк. Римляне сумели пройти «Барселону» благодаря домашней победе со счётом 3:0, несмотря на гостевое поражение (1:4). Туринцы, в свою очередь, были близки к дополнительному времени в противостоянии с «Реалом» после домашнего поражения (0:3), но выбыли из турнира из-за пенальти в пользу «сливочных» в добавленное время ответного матча. Сегодня, 12 апреля, ЦСКА предстоит провести ответную встречу 1/4 финала Лиги Европы с лондонским «Арсеналом». В первом матче «армейцы» уступили «канонирам» со счётом 1:4. «Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: способен ли ЦСКА на подвиг в стиле «Ромы» или «Ювентуса»? Принять участие в голосовании можно на PlayBuzz.