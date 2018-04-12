Стюардесса публикует в инстаграме фотографии самых отвратительных пассажиров

Иногда даже семидневный поезд «Москва — Владивосток» не может сравниться с тем, что происходит в самолетах на коротких рейсах. Бывшая стюардесса Шон Кэтлин (Shawn Kathleen) решила пристыдить невоспитанных пассажиров и завела для этого специальный инстаграм, где публикуются снимки непотребного поведения людей. Зачастую кадры просто поражают: не верится, что пассажиры могут творить такой хаос. А впрочем, смотрите сами.

Публикация от Passenger Shaming (@passengershaming)

6 Дек 2017 в 12:43 PST Необычное место для просмотра порноролика: самолет в воздухе. Мужчина явно в курсе, как разнообразить свою половую жизнь.

Публикация от Passenger Shaming (@passengershaming)

17 Янв 2018 в 5:44 PST Действительно, почему бы не оставить грязные трусы в самолете? Наверное, пассажиру было очень страшно.

Публикация от Passenger Shaming (@passengershaming)

14 Ноя 2017 в 10:42 PST Публикация от Passenger Shaming (@passengershaming)

16 Ноя 2017 в 2:38 PST Публикация от Passenger Shaming (@passengershaming)

25 Окт 2017 в 1:25 PDT Отдельный альбом фотографий можно посвятить ногам пассажиров. Что только с ними не делают.

Публикация от Passenger Shaming (@passengershaming)

1 Сен 2017 в 12:58 PDT Чтобы вам было не скучно одному.

Публикация от Passenger Shaming (@passengershaming)

9 Июн 2017 в 10:59 PDT Без комментариев. Хоть бы в туалетной кабинке закрылись.

Публикация от Passenger Shaming (@passengershaming)

6 Мар 2017 в 8:38 PST Кажется, этим ноготкам не помешает педикюр.

Публикация от Passenger Shaming (@passengershaming)

7 Фев 2017 в 8:53 PST А здесь вы можете порадоваться, ведь кто-то станет мамой!

Публикация от Passenger Shaming (@passengershaming)

6 Окт 2013 в 1:07 PDT А вообще, шутки шутками, но такое поведение просто недопустимо. Шон Кэтлин в аккаунте не стесняется в выражениях и убедительно просит подписчиков не делать того, что делают люди на фото.