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Стюардесса публикует в инстаграме фотографии самых отвратительных пассажиров
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Стюардесса публикует в инстаграме фотографии самых отвратительных пассажиров 

Bigpicture.ru 35 минут назад
Фото: Bigpicture.ru
Иногда даже семидневный поезд «Москва — Владивосток» не может сравниться с тем, что происходит в самолетах на коротких рейсах. Бывшая стюардесса Шон Кэтлин (Shawn Kathleen) решила пристыдить невоспитанных пассажиров и завела для этого специальный инстаграм, где публикуются снимки непотребного поведения людей. Зачастую кадры просто поражают: не верится, что пассажиры могут творить такой хаос. А впрочем, смотрите сами.
Публикация от Passenger Shaming (@passengershaming)
6 Дек 2017 в 12:43 PST  Необычное место для просмотра порноролика: самолет в воздухе. Мужчина явно в курсе, как разнообразить свою половую жизнь.
Публикация от Passenger Shaming (@passengershaming)
17 Янв 2018 в 5:44 PST  Действительно, почему бы не оставить грязные трусы в самолете? Наверное, пассажиру было очень страшно.
Публикация от Passenger Shaming (@passengershaming)
14 Ноя 2017 в 10:42 PST  Публикация от Passenger Shaming (@passengershaming)
16 Ноя 2017 в 2:38 PST  Публикация от Passenger Shaming (@passengershaming)
25 Окт 2017 в 1:25 PDT  Отдельный альбом фотографий можно посвятить ногам пассажиров. Что только с ними не делают.
Публикация от Passenger Shaming (@passengershaming)
1 Сен 2017 в 12:58 PDT  Чтобы вам было не скучно одному.
Публикация от Passenger Shaming (@passengershaming)
9 Июн 2017 в 10:59 PDT  Без комментариев. Хоть бы в туалетной кабинке закрылись.
Публикация от Passenger Shaming (@passengershaming)
6 Мар 2017 в 8:38 PST  Кажется, этим ноготкам не помешает педикюр.
Публикация от Passenger Shaming (@passengershaming)
7 Фев 2017 в 8:53 PST  А здесь вы можете порадоваться, ведь кто-то станет мамой!
Публикация от Passenger Shaming (@passengershaming)
6 Окт 2013 в 1:07 PDT  А вообще, шутки шутками, но такое поведение просто недопустимо. Шон Кэтлин в аккаунте не стесняется в выражениях и убедительно просит подписчиков не делать того, что делают люди на фото.
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