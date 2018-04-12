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Сборная России опустилась на рекордно низкое место
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Сборная России опустилась на рекордно низкое место 

Деловая газета «Взгляд» 36 минут назад
Сборная России по футболу оказалась на рекордно низком для себя 66-м месте в мировом рейтинге FIFA.
Новая версия рейтинга опубликована в четверг на официальном сайте организации.
Россияне сыграли в марте два контрольных матча, в которых уступили командам Бразилии 23 марта (0:3) и Франции 27 марта (1:3) и потеряли 35 рейтинговых очков.
Соперник сборной России по группе А на ЧМ-2018 команда Уругвая идет на 17-м месте, египтяне на 46-ой строчке, команда Саудовской Аравии идет на 70-й позиции. Рейтинг ФИФА, версия от 12 апреля: 1 (1). Германия — 1533 очка, 2 (2). Бразилия — 1384, 3 (5). Бельгия — 1346, 17 (22). Уругвай — 976… 46 (44). Египет — 636… 66 (63). Россия — 493… 70 (69). Саудовская Аравия — 445. Напомним, в октябре 2017 года сборная России опустилась с 64-го на 65-е место в рейтинге Международной федерации футбола (FIFA) и обновила антирекорд, заняв самое низкое место в своей истории.
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