«ПСЖ» определил цели на летнее трансферное окно 

Французский «Пари Сен-Жермен» определил цели на летнее трансферное окно, сообщает "Советский спорт".
По информации Le10Sport, парижане планируют приобрести нападающего мадридского "Реала" Карима Бензема, потерявшего место в основном составе. Отмечается, что футболист покинет испанский клуб нынешним летом.
Также «ПСЖ» заинтересован в покупке полузащитника «Ливерпуля» Мохамеда Салаха и форварда мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски, однако клубы не намерены расставаться с футболистами.
Ранее сообщалось, что бывший наставник дортмундской «Боруссии» Томас Тухель станет главным тренером «ПСЖ».