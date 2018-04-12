Ясеневцев приглашают записываться в бесплатные кружки и секции

Проект для людей старшего поколения «Активное долголетие» продолжает свою работу в Ясеневе.

Активных пенсионеров приглашают на занятия поэтического клуба «Ясень», секцию шахмат «Белая ладья», клуб «Поющие сердца», в клуб общения «Хозяюшка», кружок «Азбука здоровья». Здесь же можно научиться играть на бильярде, вышивать, а также искусству квиллинга, рисованию и посетить психологические семинары «Школы психологии».

Адрес территориального центра социального обслуживания: Голубинская 32, -2, телефоны: 8 (495) 4238233.

Фото: odin-plus-odin.ru