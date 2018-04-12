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Ясеневцев приглашают записываться в бесплатные кружки и секции
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Ясеневцев приглашают записываться в бесплатные кружки и секции 

Ясенево 32 минуты назад
Фото: Ясенево
Проект для людей старшего поколения «Активное долголетие» продолжает свою работу в Ясеневе.
Активных пенсионеров приглашают на занятия поэтического клуба «Ясень», секцию шахмат «Белая ладья», клуб «Поющие сердца», в клуб общения «Хозяюшка», кружок «Азбука здоровья». Здесь же можно научиться играть на бильярде, вышивать, а также искусству квиллинга, рисованию и посетить психологические семинары «Школы психологии».
Адрес территориального центра социального обслуживания: Голубинская 32, -2, телефоны: 8 (495) 4238233.
Фото: odin-plus-odin.ru
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