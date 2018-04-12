Недавно знаменитые супруги-фигуристы Максим Траньков и Татьяна Волосожар отмечали день рождения дочери — Анжелике исполнился годик. Олимпийские чемпионы, став родителями, ушли из большого спорта, но продолжают кататься — теперь уже не на чемпионатах мира и этапах Гран-при, а в ледовых шоу. Ну а глава семьи теперь еще и телезвезда — Максим выступает в роли одного из тренеров в проекте Первого канала «Ледниковый период. Дети». «Ребенок, которого ограждают от трудностей, может вырасти избалованным» — Максим, победители проекта получат финансовую поддержку для продолжения спортивной карьеры, а вот в вашем детстве не было подобных конкурсов и возможностей… — Да, в моем детстве, которое пришлось на лихие 90-е, все было иначе. Меня родители отдали в 4 года в спорт, чтобы уберечь от влияния улицы — дурных компаний и тому подобного. Выбрали фигурное катание, потому что каток находился недалеко от дома и меня было удобно водить на тренировки, а с шести лет я ходил на каток сам. Особого желания тренироваться не испытывал, старался любую минуту на льду сделать для себя свободной от установок тренера. Только в 12 лет я осознал, что фигурное катание — это интересно и занятия могут приносить положительные эмоции. Как раз недавно это вспоминал, когда писал автобиографию «Две стороны медали», которая скоро выйдет. В моем детстве было по одной тренировке в день, сейчас у малышей по две, и еще родители берут дополнительные занятия, так называемые подкатки, у разных специалистов. Изменилась и система подготовки фигуристов, и система тренировок. Кроме того, сейчас детей возят на сборы за границу. Фигурное катание стало затратным видом спорта, а в моем детстве было одним из самых дешевых — можно было купить даже бэушные коньки и, даже не имея богатых родителей (моя мама была воспитательницей в детском саду, а папа работал автослесарем), просто усиленно тренироваться. Теперь семья чемпионов путешествует втроем: Татьяна, Анжелика, Максим. Фото: instagram.com — Дети в спорте приучены к дисциплине, зрители видят это в «Ледниковом периоде». Некоторые родители ради этой вот дисциплины и отдают детей в большой спорт. В чем плюсы такого воспитания? И отдали бы вы свою дочь в большой спорт? — В спорте дисциплина играет основополагающую роль, а дети — это сорванцы. Держать их в ежовых рукавицах очень сложно, поэтому в спорте необходима строгость. Детей с детства приучают к стойкости, к испытаниям поражениями и победами, и во взрослой жизни мне это только помогало. Когда ребенка ограждают от ответственности, трудностей, он может вырасти избалованным — у всех перед глазами примеры поведения золотой молодежи. Профессиональный спорт — отличное средство воспитания ребенка, он помогает родителям развивать нужные черты характера у детей. Если говорить о моей дочери, то я хочу, чтобы она выросла в первую очередь достойным человеком. А если Анжелика захочет заниматься каким-то видом спорта, то буду настаивать, чтобы это было серьезно. С другой стороны, если она захочет чем-то заняться ради развлечения, тоже не буду против. — С малышами на проекте вы строгий тренер? — Я подбирал детей в свою команду не по результатам многооборотных прыжков или сложных элементов, а по харизме и артистичности. Для меня фигурное катание — это искусство. Иногда я смотрел на замечательных девчонок, которые прыгали каскады из тройных прыжков, и не мог им придумать оригинальный образ на льду. Поэтому я набрал ребят, которые, может быть, не самые сильные с точки зрения техники, но самые яркие в плане артистизма и хореографии. Я не буду учить детей каким-то техническим элементам, потому что это делают их тренеры. Моя главная роль в проекте — раскрыть ребят с новой для них стороны, сделать так, чтобы они получили удовольствие от катания. Воспринимаю себя на проекте «Ледниковый период. Дети» в первую очередь как постановщика, хореографа, а не жесткого наставника. Фигуристам строгости и так хватает с их персональными тренерами. У двукратных олимпийских чемпионов Транькова и Волосожар скоро выходит автобиография «Две стороны медали». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН/«КП» — Москва — Кстати, вы ведь педагог по образованию. На какую тему писали диплом? — У меня есть среднее специальное педагогическое образование и высшее педагогическое образование по психологии в педагогике. Дипломная работа была на тему воспитания семейных традиций в детском дошкольном возрасте. У меня уже был опыт работы с ребятами постарше: наши замечательные фигуристы Владимир Морозов и Евгения Тарасова в 2015 году первую половину сезона начинали под моим руководством. Ребята считают, что я проделал с ними плодотворную тренерскую работу. Но с детьми это первый тренерский опыт, и я с удовольствием принял этот вызов. «Не жалею об уходе из большого спорта» — В прошлом году вы с супругой участвовали в ледовых шоу Ильи Авербуха, ездили с ледовыми спектаклями по стране. Не скучали по большому спорту, не думали о том, что надо было на Олимпиаду ехать? — После завершения карьеры мы с Таней не собирались почивать на лаврах. Илья Авербух пригласил нас в спектакль «Ромео и Джульетта», так мы присоединились к его команде ледовых шоу. Здесь мы мотивируем друг друга на дальнейшее развитие. Все-таки шесть олимпийских чемпионов, призеры и победители чемпионатов мира и Европы на одном льду. Все предъявляют высокие требования к себе, никто не хочет выглядеть хуже и слабее коллег. Тур по городам России для нас не только возможность увидеть страну. Олимпийские чемпионы в каждом городе проводят мастер-классы, автограф-сессии. Знаю, как это важно для юных спортсменов, потому что когда-то давно в мою родную Пермь приезжали звезды того времени с показательными выступлениями. Именно тогда я увидел, что такое настоящее фигурное катание, и заболел этим видом спорта, что-то внутри перевернулось. И я из халявщика превратился в спортсмена, который начал трудиться на тренировках с полной самоотдачей. Для нас с Таней главное, чтобы наш пример послужил для ребят толчком к развитию. Может быть, в будущем кто-то из них станет олимпийским чемпионом, а потом вспомнит, как в их город приезжали Волосожар и Траньков и повлияли на их спортивную карьеру. Максим и Татьяна сейчас выступают в ледовых шоу Ильи Авербуха. Фото: Лара БАРДИНА Что касается возвращения в большой спорт и участия в Олимпийских играх, то таких мыслей у меня не было. Потому что я добился той цели, которую перед собой ставил, — мы с Татьяной выиграли олимпийское «золото». И мне нечего было больше сказать на соревновательном льду, а я хотел развиваться дальше. Выиграв в 30 лет Олимпийские игры, я понимал, что полжизни еще впереди и можно много нового еще успеть. Нисколько не жалею о том, что мы с Таней приняли решение завершить карьеру, — мы родили замечательного ребенка. И это главная победа в моей жизни. Ни разу не пожалел об окончании карьеры, тем более что все равно остаюсь на льду, а на Олимпиаду вернусь, может быть, когда-то как тренер. — Анжелика очень похожа на вас, просто одно лицо. А характер у дочки чей? — Если посмотреть детские фотографии Тани, то видно, что Анжелика похожа не только на папу, но и на маму. Иногда она себя ведет так, что все говорят: «Ну вылитый папа!» Иногда, наоборот, сравнивают с мамой. Стремление добиваться желаемого любой ценой она на все сто процентов переняла от мамы. Дочь очень любит, когда я делаю с ней поддержки… — Кто более строгий родитель — вы или Таня? — Я построже: если что-то не разрешаю, то не поддаюсь на уловки Анжелики. А бабушками и Таней дочка может немного манипулировать. Со мной такие номера проходят гораздо сложнее. — Расскажите о самых любимых ваших совместных занятиях с дочкой. — Анжелика любит, когда я делаю с ней поддержки — примерно такие же, как на льду. Я ее кручу, верчу, делаю перевороты, подбросы — она хохочет, счастлива. Подходит ко мне и пытается забраться наверх по ногам — так просится на ручки, чтобы я ее покрутил, повертел. Любовь к высоким силовым элементам ей передалась от мамы. — Кого вы выбрали крестными родителями для девочки? — Крестная — родная сестра Татьяны Ольга, а крестный — мой лучший друг, олимпийский чемпион Федор Климов. — Представьте, что вы перенеслись на 20 лет вперед. Какими вы бы хотели увидеть себя и свою семью? — Хочу, чтобы моя дочка росла в спокойном мире без войн. Пока я доволен одним ребенком, но в будущем мы с Таней не исключаем возможности пополнения в семье. Так что, возможно, что у нас будет уже двое замечательных детей, которые не расстраивают своих родителей. Вижу себя только в России и только рядом с любимой супругой.
«Ледниковый период. Дети» По воскресеньям/17.30, Первый